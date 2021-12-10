Son dakika politika: Bakan Yanık: "Bakanlığımıza 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek" - Haberler
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Son dakika politika: Bakan Yanık: "Bakanlığımıza 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirilecek"

Son dakika politika: Bakan Yanık:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık merkezinde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirileceğini duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13.12.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve Bakanlığımız internet sayfasında. Başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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