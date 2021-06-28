Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 100 bin yetişkine "çocuklarda mahremiyet bilinci eğitimi" verdi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 100 bin yetişkine "çocuklarda mahremiyet bilinci eğitimi" verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 100 bin yetişkine 'çocuklarda mahremiyet bilinci eğitimi' verdi
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan Mahremiyet Eğitimi Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi yararlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan Mahremiyet Eğitimi Programı'ndan bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişi yararlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocuklara sosyal hayatta kendi özel alanını koruyabilme, diğer insanların özeline saygı duyarak kendisi ve çevresi arasında sağlıklı sınırlar koyabilme becerisi kazandırmak amacıyla hazırlanan mahremiyet eğitimleri devam ediyor.

Çocuk bakım kuruluşlarında görev yapanlara, koruyucu ve sosyal ekonomik destek hizmetinden faydalanan ailelere, kreş ve gündüz bakımevi çalışanları ile velilere yönelik hazırlanan eğitim programı, tüm illerde çocuk alanında görev yapanları da kapsayacak şekilde genişletildi.

Çocukların fiziksel, sosyal, bilişsel ve ahlaki gelişimini desteklemek için başlatılan eğitimler, uzman ekip tarafından veriliyor.

Uzmanlar arasında, çocuklarda mahremiyet bilinci eğitici eğitimini almış ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce eğitici olarak belirlenen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl müdürlüklerinde görev yapan sosyal çalışmacı, psikolojik danışman, psikolog ve öğretmenler yer alıyor.

Bakanlığın hayata geçirdiği program kapsamında bugüne kadar yaklaşık 100 bin kişiye eğitim verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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