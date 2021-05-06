Bakan Yanık: "Vefa Sosyal destek gruplarımız, Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemelerini konutlarda teslim etmeye başladı"
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Bakan Yanık: "Vefa Sosyal destek gruplarımız, Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemelerini konutlarda teslim etmeye başladı"

Bakan Yanık: 'Vefa Sosyal destek gruplarımız, Tam Kapanma Sosyal Yardım ödemelerini konutlarda teslim etmeye başladı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 Türk Lirası tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında bin 100 Türk Lirası tutarındaki nakdi yardımın ihtiyaç sahiplerine, konutlarında teslim edilmeye başlandığını bildirdi.

Bakan Yanık, e-Devlet başvurularında banka hesabı bulunan veya PTT Kart kullanan toplamda yaklaşık 1,2 milyon ihtiyaç sahibi haneye bin 100 Türk Lirası tutarındaki destek ödemesinin tamamlandığını belirtti.

Bakan Yanık, "Ramazan Bayramı'na kadar Vefa Sosyal destek gruplarımız 820 bini aşkın ihtiyaç sahibi haneye destek ödemelerini konutlarında ulaştıracak. Böylece Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında toplamda 2 milyonun üzerinde haneye destek vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Süreç içerisinde hiçbir ihtiyaç sahibi haneyi yalnız bırakmama gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Bakan Yanık, yardımların etkin ve hızlı bir şekilde teslim edilmekte olduğunun altını çizdi.

Tam Kapanma Sosyal Yardım programı ödemeleri salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen hanelere yönelik ve herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın yapılıyor. Yardım Programı hak sahipliği durumunu ise e-Devlet kapısı üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Sosyal Yardım Sorgula" başlıklı bölümden kontrol edilebiliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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