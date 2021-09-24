Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "TEKNOFEST, sadece bu alanda çalışan insanların, kurumların ya da gençlerin yer aldığı değil, aslında bunun çok dışında çocukların kendilerine model aldığı, heyecan duyduğu, örnek bulduğu bir festival." dedi.

Yanık, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'teki stantları gezerek, burada sergilenen teknolojik araçlarla ürünleri inceledi.

Çukurova Teknokent standına uğrayan Yanık, Çukurova Üniversitesi Savunma ve Yüksek Teknolojiler Kulübü'nün roket, insansız hava aracı (İHA) ve insansız kara aracı (İKA) takımlarının ürettiği elektromobil araçlar ile savaşan İHA hakkında bilgi aldı.

Bakan Yanık, kulüpteki öğrencilerle de fotoğraf çektirdi.

İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'na katılan araçların sergilendiği standı ziyaret eden Yanık, öğrencilerden tasarladıkları araçların özelliklerini dinledi.

Yanık, burada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sponsorluğunda, Aksaray Üniversitesi E-Micro takımının ürettiği insansız su altı aracıyla ilgili de bilgi aldı. Yanık, yarışmaya katılan takım üyelerini kutlayarak, hediye takdim etti.

Ziyaretinin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Yanık, TEKNOFEST'i ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her yıl festivale ilginin biraz daha arttığını söyledi.

Gençler ve çocukların festivale ilgisinden bahseden Yanık, "TEKNOFEST, sadece bu alanda çalışan insanların, kurumların ya da gençlerin yer aldığı değil, aslında bunun çok dışında çocukların kendilerine model aldığı, heyecan duyduğu, örnek bulduğu bir festival. Özellikle lise çağındaki gençler... Biraz önce birkaç standı gezdim, projelerle gelmiş genç arkadaşlar, lise 1 talebeleri projelerle gelmişler. Bunlar gerçekten çok heyecan verici ve aslında insanımızın, gençlerimizin taşıdığı potansiyelin de ne kadar büyük olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün ile insansız su altı yarışlarına katılan gençlerin çalışmalarını yerinde gördüklerini, onlarla sohbet ettiklerini ve dinlediklerini aktaran Yanık, hem kurumların kendilerini tanıtması hem de çalışmalarını gençlere aktarabilmesi anlamında festivali önemli bulduğunu belirtti.

TEKNOFEST'in çok özel bir görev ifa ettiğine dikkati çeken Yanık, şöyle devam etti:

"Gençlerin yaptığı çalışmalardan, bu ülkenin bir vatandaşı olarak çok gurur duyuyoruz. Bir taraftan tabii bize sorumluluklarımızın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Çünkü biz bu çocuklar ve bu gençlerle beraber çalışıyoruz. Onların sorumluluklarını taşıyoruz. Dolayısıyla TEKNOFEST'i düzenlediği için başta Selçuk Bayraktar olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurumlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten çok özel bir şey yapıyorlar burada. Gençlerin özgüveninin sağlanması, yapabilme duygusunun bütünüyle yerleşmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek, büyüyerek devam edecektir."

Yanık, TEKNOFEST'in kurucu ruhu Baykar'ın, Türkiye'de savunma sanayi anlamında neredeyse sıfırdan başlayarak, sadece yapma iradesi ve azminin Türkiye'yi dünyada hangi lige çıkardığını çok net gösteren firmalardan birisi olduğunu ifade etti.

TEKNOFEST'in de bu ruhun bir ürünü olduğunun altını çizen Yanık, "O bakımdan tam da işte örnekliğini buradan alıyor. Yani gençler açısından hiçbir engeli gözetmeden, hiçbir engele takılmadan kararlılıkla yüründüğünde, ısrarla bir konuda sebat edildiğinde, sonuç alınabileceğini ve başarılabileceğini hem de dünya çapında başarılabileceğini göstermesi bakımından çok önemli bir çaba. Hakikaten çok örneklik teşkil eden bir çalışma." şeklinde konuştu.