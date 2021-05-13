Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan videolu Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan videolu Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan videolu Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehit yakını ve gazilerimizle, kadın, çocuk ve gençlerimizle, engelli ve yaşlılarımızla el ele vererek zorlukları beraber aşmaya çalıştık. Bundan sonra da 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Şehit yakını ve gazilerimizle, kadın, çocuk ve gençlerimizle, engelli ve yaşlılarımızla el ele vererek zorlukları beraber aşmaya çalıştık. Bundan sonra da 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' şiarıyla sosyal devlet misyonumuzla buna devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı videolu mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bereket olarak müjdelenen bir kutlu ayı daha geride bırakarak bayrama eriştiklerini söyledi. Bu ayda yapılan ibadetlerin kabul olması dileğinde bulunan Yanık, Kovid-19 nedeniyle geçen sene olduğu gibi bu sene de ramazanı doya doya yaşayamadıklarına dikkati çekti.

"Bu ramazanda nefsimizin yanında sevdiklerimizi de korumaya almak zorunda kaldık." diyen Bakan Yanık, sabrı, fedakarlığı, dayanışma ve yardımlaşmayı farklı şekillerde yaşadıklarını aktardı. Yanık, mesajında şunları kaydetti:

"Sevdiklerimize sarılamasak da büyüklerimizin ellerini öpemesek de uzaktan hal ve hatırlarını sorarak özlem giderdik. Bu vesileyle mutlu ve sağlıklı bir toplumun olmazsa olmazının yardımlaşma ve dayanışma olduğunu bir kez daha gördük. Biliyorsunuz bu süreçte hükümetimiz de salgının olumsuz etkilerinden milletimizi korumak için hızlı ve kararlı adımlar attı. Bakanlık olarak bizler Kovid-19'la mücadelemizi Sosyal Koruma Kalkanı çerçevesinde sosyal yardım ve sosyal hizmetler başlıkları altında yürüttük. Toplumumuzun her kesimine yönelik tedbirler aldık, destekler sağladık ve yardım programlarını hayata geçirdik. Şehit yakını ve gazilerimizle, kadın, çocuk ve gençlerimizle, engelli ve yaşlılarımızla el ele vererek zorlukları beraber aşmaya çalıştık. Bundan sonra da 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' şiarıyla sosyal devlet misyonumuzla buna devam edeceğiz. Bu duygularla Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, Alvarlı Efe'nin o anlamlı dizeleriyle cümlelerime son veriyorum: 'Hüzn-ü keder def ola dilde hicap ref ola cümle günah af ola bayram o bayram ola.' Sağlık ve esenlik içinde, ailelerimizle yan yana nice ramazanlara ve nice bayramlara kavuşmak dileğiyle."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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