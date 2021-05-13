Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş