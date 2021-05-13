Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı kapsamında 2 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi hanemize yaklaşık 2,2 milyar lira destek verdik"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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