Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili, "Hem psikososyal destek noktasında hem saha ihtiyaçları noktasında elden gelen her türlü çabayı verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize ve Artvin'de yaşanan sel ve heyelanlarla ilgili, "Hem psikososyal destek noktasında hem saha ihtiyaçları noktasında elden gelen her türlü çabayı verdik ve vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Yanık, ilk olarak Artvin'in Arhavi ilçesinde afet koordinasyon toplantısına katıldı. Daha sonra selin etkili olduğu Boğaziçi ve Cumhuriyet mahallelerinde incelemelerde bulunan Yanık, vatandaşlarla görüştü.

Ardında Rize'ye geçerek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğündeki toplantıya iştirak eden Bakan Yanık, Güneysu ilçesindeki incelemelerin ardından ise sel ve heyelanlardan etkilenen vatandaşları dinledi.

Yanık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize ve Artvin'deki selin ardından şimdi de farklı illerde başlayan orman yangınlardan dolayı üzüntü duyduklarını belirtti.

Bölgede sel ve heyelanların yaşandığı ilk günden itibaren sahada olduklarını ve psikososyal destek sağladıklarını anlatan Yanık, "Yine sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına hemen, tespitleri beklemeden 1 milyon lira Rize, 5 milyon lira Artvin'e Arhavi için nakit transferlerimizi hemen gerçekleştirdik. Hasar tespitlerini müteakip yine daha büyük ölçekte desteklerimizi sağlayacağız." bilgisini paylaştı.

Rize ve Artvin'de 6 kişinin öldüğünü ve kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Yanık, "Yoğun yağışlar ve kısmen heyelan Karadeniz'in bir gerçeği. Maalesef bunu dönem dönem yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte bu problemlerin önüne geçecek bir altyapı çalışması, buradan başlayarak önümüzdeki süreçte devam edecek. Hükümetimiz, bu tür kriz dönemlerinde devletin bütün kurum ve kuruluşlarıyla imkanlarıyla vatandaşımızın yanındayız." diye konuştu.

Sürecin başından itibaren takip edildiğini kaydeden Yanık, "Yaralar şükürler olsun sarılmaya başlandı. Birkaç gün içerisinde afetin sonuçları, etkileri ortadan kaldırılmaya başlandı. Bundan sonraki süreçte ihtiyacı olan her vatandaşımıza bakanlığımızın görev ve sorumluluğu kapsamında gerekli desteği, yardımı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak devletin şefkatli yüzünü temsil ettiklerinin altını çizen Yanık, şunları kaydetti:

"Hem psikososyal destek noktasında hem saha ihtiyaçları noktasında elden gelen her türlü çabayı verdik ve vermeye devam edeceğiz. Vatandaşımız Arhavi'de şöyle bir cümle kurdu. 'Ben ilk kez bunca yılda devletin varlığını bu kadar bütün hücrelerimle hissettim.' Bizim amacımız bu tür felaket durumlarında etkilenen her bir vatandaşımıza bu cümleyi kurdurmak. Şükürler olsun, bu cümleyi kurdurduğumuza inanıyorum."

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bakan Yanık, sahada çalışan personele özverilerinden dolayı teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Rize ve Artvin'de incelemelerde bulundu Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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