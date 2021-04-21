Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcı olsun"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcı olsun"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 'Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcı olsun'
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilen Derya Yanık, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilen Derya Yanık, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin." dedi.

Yanık, TBMM Genel Kurulunda yemin ettikten sonra gazetecilere kısa bir değerlendirme yaptı.

"Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin." diyen Yanık, gazetecilerle bakanlığın çalışmaları hakkında daha sonra uzun uzun konuşacağını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Kabineye atanan üç yeni isim TBMM'de yemin etti
Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2006 yılında İBB'ye 1 günlük başkanlık yapmış
Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2006 yılında İBB'ye 1 günlük başkanlık yapmış
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci
Son dakika gündem: Kadirli'de Bakan Derya Yanık sevinci

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Ersin Tatar Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Burcu Biricik Toprak Sergen
Spor Hakan Kutlu Hakan Arslan Ünal Karaman Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcı olsun" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 16:28:30. #1.15#

title