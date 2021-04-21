Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "Hepimize hayırlı olsun. İnşallah güzel bir dönemin başlangıcı olsun"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına getirilen Derya Yanık, "Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem başlangıcı olsun. Kaldığımız yerden hizmetlerimiz devam etsin.