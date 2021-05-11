Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, görme engelli milli sporcu Havva Elmalı ve ailesini ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görme engelli milli atlet Havva Elmalı ve ailesini evinde ziyaret etti.