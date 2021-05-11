Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, görme engelli milli sporcu Havva Elmalı ve ailesini ziyaret etti Açıklaması
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, görme engelli milli sporcu Havva Elmalı ve ailesini ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, görme engelli milli sporcu Havva Elmalı ve ailesini ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görme engelli milli atlet Havva Elmalı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görme engelli milli atlet Havva Elmalı ve ailesini evinde ziyaret etti.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Elmalı ve koruyucu ailesinin evlerine iftarda konuk olduğu fotoğraflara yer vererek şunları kaydetti:

"Dün iftarda bir şampiyonun misafiri olduk. Görme engelli milli sporcumuz Havva madalyaları ve rekorlarıyla ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıyor. Koruyucu aile olarak Havva'ya sıcak bir yuva veren Engin ailesi ise isimsiz kahramanlarımızdan. Sizlerle gurur duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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