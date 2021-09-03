Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Diyarbakır'da çeşitli ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valilik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Yanık, Valiliği ziyaret ederek Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Daha sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret eden Yanık, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, Defne Çocuk Evi ve Fırat Çocuk Evini ziyaret ederek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın ailesine ziyarette bulunan Yanık, AK Parti İl Başkanlığında da partililerle bir araya geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya