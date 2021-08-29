Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'tan Çocukevi ve Huzurevi ile Aile Ziyaretleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık programları kapsamında ziyaret ettiği ilimizde, Papatya Çocuk Sevgi Evi'ndeki misafirlerimiz ve Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki büyüklerimizle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık programları kapsamında ziyaret ettiği ilimizde, Papatya Çocuk Sevgi Evi'ndeki misafirlerimiz ve Şehit Hakan Duyğal Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizdeki büyüklerimizle bir araya geldi.

Ziyaretleri esnasında Çocuk Sevgi Evindeki misafirlerimiz ve Huzurevindeki büyüklerimizle yakından ilgilenen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Sevgievi ve Huzurevi hakkında Vali Coşkun ve ilgililerden bilgiler alarak misafirlerimizle de bir süre hasbihal etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık, Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve beraberindeki heyetle birlikte, Koruyucu Aile Seyran-Hanifi Çöplü çiftini ve Şehit Polis Memuru Ahmet Gülbahar'ın ailesini de evlerinde ziyaret etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık'a ziyaretlerinde Valimiz Ömer Faruk Coşkun ve Eşi, Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Eşi, Aile, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile beraberindeki heyet eşlik etti.

Kaynak: Habermetre