Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de yemin etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de yemin etti

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Genel Kurulda, grup başkanvekillerinin gündeme ilişkin değerlendirmelerinden sonra Cumhurbaşkanlığının bakanlıklara dair atamaları içeren tezkeresi okundu.

Tezkerede, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Vedat Bilgin, Ticaret Bakanlığına Mehmet Muş'un atandığı belirtildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tezkerenin okunmasının ardından bakan olarak atanan İstanbul Milletvekili Mehmet Muş'un, milletvekilliğinin sona erdiğini bildirdi.

Tezkerenin okunmasının ardından Yanık, Bilgin ve Muş, milletvekillerinin alkışları eşliğinde ayrı ayrı kürsüye gelerek ant içti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de yemin etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de yemin etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de yemin etti
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM'de yemin etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

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