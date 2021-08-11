Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sel açıklaması

Son dakika haberleri: - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL kaynak aktardık.