Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sel açıklaması
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Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sel açıklaması

Son dakika... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sel açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL kaynak aktardık.

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Selden etkilenen bölgedeki tespitlerimiz sonucunda ilk etapta Bartın'a 2 milyon TL, Sinop'a 3 milyon TL ve Kastamonu'ya da 5 milyon TL olmak üzere toplamda 10 milyon TL kaynak aktardık."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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