Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın hakları ve kadına şiddetle mücadelede değişen ne var hiçbir şey yok" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadın hakları ve kadına şiddetle mücadelede değişen ne var hiçbir şey yok" dedi.

Bakan Yanık, Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na gelerek milletvekillerini sorularını cevapladı. Yanık,'tolere edilebilir' sözlerine açıklık getirerek, "Daha Bismillah ilk günden şiddeti hoş gören bakan ya insaf be kardeşim şiddeti hoş görmekle bırakın kadına yönelik şiddete herhangi bir şiddetle kurmanız mümkün değil. Şiddeti tolere eden hoş gören birisi olarak o etiketleme bana yakışmaz bakın çok net söylüyorum. İki gün sonra tutanaktan çekilerek linç kampanyasına dönüştürürse. Bakın benim kimliğim çok açık bu alandaki çalışmalarım çok açık" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin olarak ise Bakan Yanık, "Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi diye kadına yönelik şiddetle mücadelenin ya da kadın hakları kazanımlarının çöpe gittiğini söylemek büyük bir haksızlık olur. Kadın hakları ve kadına şiddetle mücadelede değişen ne var hiçbir şey yok" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı