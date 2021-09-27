Bakan Yanık: 'Eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon lira ödeme yapıyoruz' - Haberler
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Bakan Yanık: "Eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon lira ödeme yapıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bakan Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Eylül ayına ilişkin Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardımları, Çoklu Doğum Yardımı ve Kronik Hastalık Yardım Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 179 milyon lira ödeme yapıyoruz" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan sosyal yardımların detaylarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Yanık, "Şartlı Eğitim Yardımımız ile çocukların okula devam etmesi kaydıyla, ilk ve orta öğrenim çağında çocuğu bulunan ve sosyal güvencesi olmayan ailelerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şartlı Sağlık Yardımımız ile de 0-6 yaş arasında çocuğu olan ihtiyaç sahibi ailelerimize, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği zamanlarda sağlık kontrollerini yaptırmaları kaydıyla düzenli nakdi yardımda bulunuyoruz. Ayrıca çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocukların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerimize de nakdi destek veriyoruz. Bu kapsamda Eylül ayında bu sosyal yardım programlarımız ile 175,3 milyon lira ödeme yapıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip kronik hastalara da 3.7 milyon lira destekte bulunacaklarını belirterek, "Böylece Eylül ayında dört nakdi sosyal destek programımız ile 179 milyon TL ödeme yapıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

(Mustafa Cenik/İHA)

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