Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'dan, Antep'e teşekkür!

GAZİANTEP (Bültenler) - Engelli bireylerin başarı hikayelerini dinleyen Bakan Yanık, yapılan hizmetler için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla Gaziantep'e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaptığı ziyarette, yürütülen çalışmaları, tedavi süreçleri ve merkezin özellikleri hakkında bilgi aldı. Ziyaretin devamında Büyükşehir Belediyesi tarafından buluşma programı düzenlendi. Programda Bakan Yanık, merkezde eğitim almış engelli bireyler tarafından hazırlanan müzik dinletisini dinledi. Daha sonrasında tedavi gören engelli bireylerin başarı hikayelerini içeren video gösterimi yapıldı, bazıları sahneye çıkıp yaşadığı süreci anlattı. Bakan Yanık, merkezde yürütülen faaliyetler ve insana dokunan projeleri için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yaptığı ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, protokol üyeleri, merkezden yararlanan vatandaşlar ve aileleri katıldı.

BAKAN YANIK: EL BİRLİĞİYLE 20 YILDIR YAPTIĞIMIZ HİZMETİ SÜRDÜRMEYE, VATANDAŞA SUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Buluşma programında konuşma yapan Bakan Derya Yanık, merkezin çok başarılı işler çıkardığını söyleyerek, "Medeniyetimiz her insanı eşrefi mahlukat olarak görür. 20 senedir bu bakışla, anlayışla insana hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Biz bütün insanımızın, 84 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının engelli, engelsiz, zengin ve fakirin ortaya çıkan sosyal refaha aynı ölçüde ortak paydaş olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun için bütün projeler, bütün bakanlıklar, bütün belediye başkanlıklarımızın vatandaşların sosyal ihtiyaçların karşılanması için çalışıyor, vatandaşlarımızın menfaatine, geleceğine yönelik her türlü hizmeti sunmakla kendimizi mükellef sayıyoruz. 20 yıldır bu anlayıştan bir milim sapmadık, bundan sonra da milletimiz teveccüh ettiği sürece desteği ile bu hizmetleri sürdürmeye devam edeceğiz. Yaptığımız her çalışmanın bizim açımızdan manevi bir boyutu olduğuna inanıyoruz. Bunun için bundan sonraki süreçte bütün birim ve kurumlarımızla, el birliğiyle 20 yıldır sürdürdüğümüz hizmeti sürdürmeye vatandaşa sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ŞAHİN: ENGEL, ELDE, AYAKTA, KULAKTA DEĞİL, YAŞARMAYAN GÖZDE, NASIRLAŞMIŞ KALPTEDİR

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise programdaki konuşmasında Gazi şehrin, engeli, çocuk, aile, insan, hayvan dostu bir şehir olduğunun altını çizerek, "'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kimsesizlerin kimi, sessiz yığınların sesiyim' dedi. 1994 yılında İstanbul'da başlattığı yerel kalkınmayı bütün Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak için yola çıktık. Bende eşimle birlikte bu yolda daha ilk günde kurucu olarak yola çıktım. Parlamentoya gittiğimde gördüm ki engellinin adı, hukuku, tanımı yoktu. Öyle bir ilerledik ki artık burada çocuklarımızın başarı hikayelerini konuşuyoruz. Bakanlık dönemim benim için çok öğreticiydi. O dönemde öğrendiğimiz her şey büyük bir ağırlık ve vebal olarak geldi. Aldığımız her bilgiyi bilimsel olarak destekledik ve rakamladık. Her 15 günde bir götürdüğüm her proje onaylandı. Engellinin önündeki engeli kaldırmak için bütün çalışmaları yaptık. Yeniden tanımlamalar yaptık. Engel elde, ayakta, kulakta değil, engel yaşarmayan gözde, nasırlaşmış kalptedir. Dünya bu noktada engellidir. Aylan bebekler Ege Deniz'nde kıyıya vuruyor ve çocuklar ölüyorsa dünya engellidir. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' dediğindeki duruşu budur. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olarak başladığımızda bunu tek başına bir bakanlıktan, bekleyemeyeceğimizi uygulamanın çok mühim olduğunu ve bizim bu konuda yapmamız gerekenler olduğunu gördük. Engelli vatandaşlarımızın baktığı yerden bakmak ve şehri buna göre hazırlamamız gerekiyordu" diye konuştu.

...