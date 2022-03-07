Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'de ziyaretlerde bulundu

KADİRLİ, OSMANİYE (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye ile Kadirli ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yanık Kadirli'de, Belediye Başkanı Ömer Tarhan'a, ardından AK Parti Kadirli İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Yanık, daha sonra Kadirli Kaymakamı Vehbi Bakır ile makamında bir süre görüştü.

Osmaniye Valiliğini ziyaret eden Bakan Yanık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce düzenlenen Kadınlar Bocce Turnuvası'nda dereceye giren takımlara kupa ve ödüllerini verdi.

Bakan Yanık daha sonra Osmaniye Belediyesi ile AK Parti Osmaniye İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Öte yandan Bakan Yanık'ın Kadirli Belediyesini ziyareti sırasında, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'nın park halindeki makam aracına çarparak takla atan hafif ticari araç sürücüsü Yaşar Binboğa yaralandı. Yaralı, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.