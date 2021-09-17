Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde gerçekleşen yangın... - Haberler
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde gerçekleşen yangın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: "Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde gerçekleşen yangın felaketlerinde 'muhtaçlık' şartı aranmadan toplamda 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunduk"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık : " Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde gerçekleşen yangın felaketlerinde 'muhtaçlık' şartı aranmadan toplamda 124,3 milyon TL nakdi yardımda bulunduk" - ANKARA

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Haber: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: 'Karadeniz Bölgesi'nde gerçekleşen sel felaketi ile Akdeniz ve Ege bölgelerinde gerçekleşen yangın... - Haberler
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