Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi...
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi...

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi...
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Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının kurulması ile kamu personel ilişkilerinin yürütülmesi ilgili karar Resmi Gazetede yayımlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2)
Son dakika haber | Bakan Elvan, ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2)
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