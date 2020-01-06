Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Akbulut'tan ailelere öneriler

06.01.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.01.2020 12:18

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, şiddetin sağlıklı iletişim kuramamaktan kaynaklandığını belirterek dini tavsiyelerde bulundu.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kötülüklerle mücadelenin en etkin yolunun hem Kur'an hem de nebevi sünnete sarılmaktan geçtiğini ifade etti.

Şiddetin bir duygu hareketi olduğu ve duyguların anlık zirve yaptığını anlatan Akbulut, öfke anı ile sakinleşme anı arasına bir zaman aralığı konulması durumunda daha mantıklı ve akılcı düşünülebileceğini ifade etti.

Akbulut, TÜİK'in yaptığı bir çalışmada, boşanmalarda ilk sıralarda aile içi iletişimsizliğin görüldüğünü belirterek, "İlk sıralarda şiddet yok aslında, geçimsizlik ve iletişimsizlik var. Sağlıklı iletişim kuramamak ardından şiddeti doğurur. Şiddetin ardından başka vakalar oluşur." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim ile Hz. Peygamber'in merhamet yüklü mesajlarının toplumla buluşturulması durumunda şiddetin ortadan kalkacağını savunan Akbulut, şiddetin bir acizlik durumu olduğunu vurgulayarak, "Şiddet aslında bir acizlik olarak görülüyor. Şiddet uygulayıcısının zafiyetini gösteriyor. Çünkü akılla, mantıkla, sözle doğrultamadığını, düzeltemediğini şiddetle düzeltmeye kalkan acizin kendisidir." dedi.

Dinin, insanlara şiddet yerine konuşmayı, merhameti, mantık ve sözü tavsiye ettiğinin altını çizen Akbulut, aciz kalındığında başvurulacak kaynağın yine Kur'an ve sünnet olduğunu dile getirdi.

"Merhamet medeniyetine ihtiyacımız var"

İnsanların maneviyatları sayesinde iyiye ve güzele ulaşabileceklerine işaret eden Akbulut, şunları kaydetti:

"Toplumun bütün kesimiyle birlikte toplu bir merhamet eğitimine, merhamet medeniyetine ihtiyacımız var. İnşallah bunu oluşturacağız. Şiddeti insan ırkının zayıflığıyla eş düşünebiliriz. Bu kadında da olabilir erkekte de olabilir. İnsan fıtratında olan bu şiddet ve öfke için hem Kur'an hem de nebevi sünnet bize, 'kontrolü sağlamak zorundasınız' diyor. Öfkelenmek insan için normal bir davranış ama öfkeye sahip olmak yutmak sakinleşmek dinin bir tavsiyesidir. Eğer biz dinin tavsiyesini, dinin o rehabilite edici, motive edici gücünü kullanamazsak öfke içimizden şiddet olarak dışarı yansır. Küçük küçük öfkelenmelerin büyük şiddete dönüştürülmemesi için Peygamber Efendimizin ilkeleri önemli."

Kaynak: AA