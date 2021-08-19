AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK

AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK
Habermetre - Haberler | Toplum

AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEKYalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez ebeveynleri de kapsayan 'Aile ve Çocuk Etkinliği'nin 2. si düzenlenecek.

AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK

Yalova Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez ebeveynleri de kapsayan 'Aile ve Çocuk Etkinliği'nin 2. si düzenlenecek. Aileler tarafından çok beğenilen etkinlik, 23-26 Ağustos tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek. Kapsamı genişletilerek hazırlanan etkinlik 3-15 yaş arasını kapsayacak. Masal saati, yaratıcı drama, bayrak yarışı, halat çekmece, salla düşür, hedef tahtası, suyun gücü, hulalop zinciri, balon sepeti, toplu ayak, kuyruk kapmaca ve balon taşıma gibi pek çok oyun çocuklarla buluşacak. Aileler ve çocuklar gönüllerince bu etkinlikte eğlenme fırsatı bulacaklar. Etkinliğe katılmak ve detaylı bilgi için; https://bit. ly/3ywL6WF adresinden form doldurabilirsiniz.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Şimşek Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Demet Akalın Haluk Levent
Spor Muslera Arda Turan Mustafa Er Burak Yılmaz Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AİLE VE ÇOCUK ETKİNLİĞİ 4 GÜN SÜRECEK - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 11:45:12. #1.16#

title