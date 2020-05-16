Aile ve Çalışma Bakanlığının "Alo" hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı
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Aile ve Çalışma Bakanlığının "Alo" hatları vatandaşlardan milyonlarca çağrı aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750 ve ALO 144'e de 637 bin 255 çağrının geldiğini bildirdi.

Aile ve Çalışma Bakanlığının
16.05.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:22

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de ilk kez görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750 ve ALO 144'e de 637 bin 255 çağrının geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde çalışan "Alo" hatlarının yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde yoğun talep gördüğü aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Selçuk da iletişim merkezlerinin kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini belirtti.

Selçuk, "Koronavirüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart'tan 15 Mayıs'a kadarki süreçte ALO 170'e 6,4 milyon, ALO 183'e 582 bin 750, ALO 144'e 637 bin 255 çağrı geldi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan vatandaşların çalışma hayatına ilişkin sorularını ilettiği ALO 170'e yıl içerisinde gelen toplam çağrı sayısı 9 milyon olurken, kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetler konularının sorulduğu ALO 183'e 2020'de 786 bin 310 çağrı iletildi.

Sosyal yardımlar konusunda soruların cevaplandırıldığı ALO 144 ise yıl içerisinde toplam 1 milyon 476 bin 533 çağrıyı yanıtladı.

CİMER üzerinden de 463 bin talep ulaştı

Vatandaşlar sorularını yalnızca "Alo" hatları üzerinden değil, elektronik ortamda da Bakanlığa ulaştırdı. Bu kapsamda yıl içerisinde Bakanlığa, CİMER üzerinden 530 bin talep gelirken, bunların 463 bini 11 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında yapıldı.

Ayrıca e-Devlet üzerinden bu yıl Bakanlığa iletilen 1 milyon 330 bin 559 talebin 1 milyon 265 bin 512'si, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasından sonra gerçekleşti.

Açıklamada, vatandaşlar ile Bakanlık arasında köprü görevi üstlenen ALO 170, ALO 144, ALO 183 hatlarının her türlü soru ve talebi 7/24 çözüme kavuşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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