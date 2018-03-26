Aile Şirketlerinde Asıl Problem 3'üncü Kuşağa Geçerken Yaşanıyor"

HATİAB, DOĞAKA, Altınbaş Üniversitesi ve İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 'Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması' üzerine yapılan panelde açılış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti. Yılmaz"Aile şirketlerinde gözlenen en büyük sorun, aile üyelerinin şirkete değil de şirketin aile üyelerine hizmet etmeye başlaması olarak ifade edilmektedir Bu durumda şirketin, ailesel yönetim anlayışından, profesyonel yönetim anlayışa geçmesi büyük önem arz etmektedir" dedi.

Aile şirketlerinde kurumsallaşmanın konuşulduğu panel, Hatay'da, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Panel HATİAB, DOĞAKA, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ile Altınbaş Üniversitesi'nin işbirliğiyle gerçekleştirildi. İki oturum halinde düzenlenen panelin ilk açılış konuşmasını İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz yaptı.

"AİLE ŞİRKETLERİ KURUMSALLAŞARAK VARLIKLARINI DEVAM ETTİREBİLİRLER"

Ülkemizdeki işletmelerin büyük bir bölümünü aile şirketlerinin oluşturduğuna dikkat çeken İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz; "Aile şirketlerinin varlıklarını devam ettirebilmeleri ise, kurumsallaşmalarıyla doğru orantılıdır. Aile şirketlerinde gözlenen en büyük sorun, aile üyelerinin şirkete değil de şirketin aile üyelerine hizmet etmeye başlaması olarak ifade edilmektedir Bu durumda şirketin, ailesel yönetim anlayışından, profesyonel yönetim anlayışa geçmesi büyük önem arz etmektedir. Zannediyorum, bugünkü panelimizde aile şirketlerinin kurumsallaşma sürecinde yapılması gerekenlere ilişkin detaylı bilgiler bizlerle paylaşılacaktır. Ben aktaracakları çok değerli bilgilerden dolayı konuşmacılarımıza şimdiden teşekkür ediyor" şeklinde konuştu. Panelde birer konuşma yapan DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, AYDAM (Aile Şirketleri Yönetimi Araştırma Merkezi) Müdürü Fatoş Altınbaş Sarıgül ve HATİAB Başkanı İbrahim Güder de ise aile şirketlerinde kurumsallaşmanın önemine dikkat çekti.

"AİLE ŞİRKETLERİNDE KUŞAK ÇATIŞMALARI YAŞANIYOR"

Panelde aile şirketlerinin kurumsallaşmasına yönelik bir sunum yapan Fatoş Altınbaş Sarıgül şöyle konuştu:

"Ailemin soyadını taşıyan Mehmet Altınbaş Vakfı, Altınbaş Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başladığım yıllarda, yaklaşık 8 yıl önce, Altınbaş ailesi kurumsallaşmanın önemini kavramış ve Altınbaş Holdingi kurumsallaştırmak için çaba gösteren bir aile oldu. Ailede 3.kuşağın en yaşı büyük üyesi olarak, kurumsallaşma öncesi süreçte aile şirketlerinden biri olan Altınbaş Mücevherat'ta çalıştığım yıllarda, işveren aileye mensup bir gencin, okulunu bitirip aile şirketlerinde çalışmaya başladığında yaşayacağı potansiyel problemlerin pek çoğunu yaşadım. Şirket kurallarına uyumda zorluklar, üst düzey yöneticilerden kabul görmeme, hem baba hem patron kimliğini taşıyan kişiyle yani üst kuşakla çatışmalar, elde edilen her başarının patronun çocuğu olmaktan kaynaklandığı yönündeki eleştiriler ve benzeri pek çok problem. Akademik kimliğime baktığımızda, aile şirketlerinin ekonomi için öneminin farkında bir sosyal bilimci olarak Altınbaş Üniversitesi çatısı altında AYDAM-Aile Şirketleri Yönetimi Araştırma Merkezi'nin kurulmasına öncülük ederek bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışıyorum."

TÜRKİYE'DE KAYITLI ŞİRKETLERİN YÜZDE 95'İ AİLE ŞİRKETİ

Ülkemizde kayıtlı şirketlerin yüzde 95'inin aile şirketi olduğuna dikkat çeken Sarıgül, oranları ise şu şekilde sıraladı:

"KOBİ'lerde yüzde 98,8'e ulaşıyor, KOBİ'lerin neredeyse tamamı aile şirketi. Ancak ne yazık ki 3'üncü kuşağa geçen aile şirketi sayımız çok az yüzde 13. Yapılan çalışmalar ve istatistikler ülkemizde aile şirketlerinin ömrünün ortalama 20-25 yıl civarında olduğunu gösteriyor. Yani kurucu kuşaktan sonra ciddi problemler baş gösteriyor, özellikle 3. kuşağa gelindiğinde şirket ya el değiştiriyor ya da kapanıyor.

"EN BÜYÜK PROBLEM 3'ÜNCÜ KUŞAĞA GEÇİŞTE YAŞANIYOR"

Çeşitli çalışmalarda Türkiye'de 2'inci kuşağın yönetimde olduğu aile şirketi oranının yüzde 47 civarında olduğu belirtiliyor ancak asıl problem 3. Kuşağa geçişte yaşanıyor.

Tek bir çözüm var; şirketin kurumsal bir yapıya kavuşturulması ve aile anayasası ile aile-iş ilişkilerinin düzenlenmesi. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken ve çok yanlış anlaşılan bir konu olduğunu da düşünüyorum. Her aile şirketinin anayasası "kendine" özeldir, özel olmalıdır. Aile bireylerin hayattaki en özel ilişkiler grubu olarak nitelendirilebilir. Bu nedenle, "tek bir reçete" sunanlardan uzak durmak ve bu süreçte konusunda uzman kişilerle birlikte çalışmak gerekir"

Panelde ayrıca Altınbaş Üniversitesi mütevelli Heyet Başkan vekili Mehmet Tahir Özsoy. Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma ve yaşanan sorunlara dikkat çekti., Altınbaş Üniversitesi Öğretim üyesi Psikoloji uzmanı Doç.Dr.Aylin Koçkar ise konuşmasında aile şirketlerinde kuşaklararası iletişim konularına vurgu yaptı. Üniversite'nin Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İsmail Kayar ise Aile Anayasası hakkında bilgiler verirken, Rektör yardımcısı Prof.Dr. Ali Argun Karacabey da 'Nasıl Kurumsallaştık' başlıklı bir konuşma yaptı. Panelin ikinci bölümünde ise Küresel ve Bölgesel Gelişmelerin ekonomi ve siyaset üzerindeki etkileri masaya yatırıldı. Türkiye Varlık Fonu yönetim kurulu üyesi Prof.Dr.Kerem Alkin ise sine vizyon destekli olarak bilgiler aktardı.

Panel'in sonunda ise İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, İTSO Başkan yardımcısı Muhsin Yeter ve İTSO Yönetim kurulu üyesi M.Ali Bulut, panele katılan konuşmacılara günün anısına kahve fincan takımından oluşan plaket takdim etti. - Hatay