Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Şerefi konusu, özeti ve Aile Şerefi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aile Şerefi filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.
AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Rıza Bey ve Adile Hanım, kalabalık bir ailelerini idare etmeye çalışan fakir ama mutlu bir çifttir. Bir gün, zengin bir iş adamının serseri oğlu Oktay, arabasıyla ailenin küçük oğlu Murat'a çarpar ve hemen olay yerinden kaçar. Murat, kazadan sonra sakat kalır. Murat'ın ablası Zeynep'e aşık olan Oktay, babasına kızla evlenmek istediğini söyler. Ancak Zeynep, başkasını sevmektedir. Oktay'ın ise kızın peşini bırakmaya niyeti yoktur.
AİLE ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Münir Özkul
Rolü : Rıza
Adile Naşit
Rolü : Emine
Itır Esen
Rolü : Zeynep
Şevket Altuğ
Rolü : Zihni
Mahmut Hekimoglu
Rolü : Selim
Ayşen Gruda
Rolü : Ayşe
Mahmut Cevher
Rolü : Hasan
Eriş Akman
Rolü : Oktay
Muhip Arcıman
Fehmi
Ahmet Sezerel