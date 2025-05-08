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Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Aile Şerefi filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Aile Şerefi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Aile Şerefi konusu, özeti ve Aile Şerefi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Aile Şerefi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Aile Şerefi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Aile Şerefi filmini izleyecek olanların merak ettiği Aile Şerefi konusu nedir, Aile Şerefi oyuncuları kimler ve Aile Şerefi özeti gibi konuları inceliyoruz.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Rıza Bey ve Adile Hanım, kalabalık bir ailelerini idare etmeye çalışan fakir ama mutlu bir çifttir. Bir gün, zengin bir iş adamının serseri oğlu Oktay, arabasıyla ailenin küçük oğlu Murat'a çarpar ve hemen olay yerinden kaçar. Murat, kazadan sonra sakat kalır. Murat'ın ablası Zeynep'e aşık olan Oktay, babasına kızla evlenmek istediğini söyler. Ancak Zeynep, başkasını sevmektedir. Oktay'ın ise kızın peşini bırakmaya niyeti yoktur.

AİLE ŞEREFİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul

Rolü : Rıza

Adile Naşit

Rolü : Emine

Itır Esen

Rolü : Zeynep

Şevket Altuğ

Rolü : Zihni

Mahmut Hekimoglu

Rolü : Selim

Ayşen Gruda

Rolü : Ayşe

Mahmut Cevher

Rolü : Hasan

Eriş Akman

Rolü : Oktay

Muhip Arcıman

Fehmi

Ahmet Sezerel

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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