AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI

04.12.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:33
AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI

AVCILAR'daki 7 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turhan'a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.

AVCILAR'daki 7 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur  Turhan'a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçtı.

Olay, 2 Aralık Çarşamba günü Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Bir kadın maskesiz halde sağlık merkezine girdi. Bu kadını gören Dr. Yağmur Turan, maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Birden sinirlenen kadın Dr. Turhan ile tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı. Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi arayarak, cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı. Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Polis, kadının kimliğini belirlemek amacıyla araştırmaya başladı.

Dr. Yağmur Turan, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemleri herkesin bildiğini, buna rağmen, hamile, çocuk ve hastaların geldiği aile sağlık merkezine bir kişinin maskesiz gelmesine izin veremeyeceğini söyledi. Dr. Turan, kimliği henüz belirlenemediği için kadın hakkında dava açamadığını  sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildiğini söyledi.

AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI
AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI
AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI
AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI
AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI
AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Alanya Belediyesi'nin Aile ve Kadın Destek Merkezi hizmete girdi
Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakarete 5 bin 660 lira ceza
Antibiyotik yazmayan doktora tehdit ve hakarete 5 bin 660 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Murat Kurum Bülent Arınç Fahrettin Koca
Magazin Ivana Sert Kenan Işık Ajda Pekkan İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Gökhan Gönül Burak Yılmaz Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Uefa İzmir Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AİLE SAĞLIK MERKEZİNE MASKESİZ GELEN KADINDAN KENDİSİNİ UYARAN DOKTORA HAKARET VE SALDIRI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 11:40:01. #1.15#
title