Aile sağlık merkezinde hemşireye saldırıp, camları kırdı (2)
GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİBayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeri girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
04.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:56
GÜVENLİK KAMERASI SALDIRIYI GÖRÜNTÜLEDİ
Bayraklı ilçesindeki ASM'ye gelen D.Y. adlı kadının merkezin kapılarını zorlayıp bağırdığı, içeri girerek hemşireye saldırdığı anlar güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.
Nevra UÇKAÇ/İZMİR,
Kaynak: DHA