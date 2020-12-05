Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
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Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

05.12.2020 23:15 | Son Güncelleme: 05.12.2020 23:24
Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

AVCILAR'daki 7 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur Turan'a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçan kadın, yakalandı.

AVCILAR'daki 7 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen kadın, kendisini uyaran Dr. Yağmur  Turan'a hakaret ederek ona saldırdıktan sonra kaçan kadın, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'nde 2 Aralık Çarşama günü meydana gelen oyda maskesiz bir kadın sağlık merkezine girdi. Dr. Yağmur Turan, kadına maskesiz içeri giremeyeceğini belirterek uyardı. Birden sinirlenen kadın Dr. Turan ile tartışmaya başlayarak hakaret etmeye başladı. Dr. Yağmur Turan, bunun üzerine polisi ararken bir yandan da cep telefonu ile kadını görüntülemeye başladı. Sinirlenen kadın, kendisini uyaran doktora "Elimde kalırsın" diye bağırarak hakaretlerini sürdürürken, tırnaklarıyla kollarından yaraladı. Kadın daha sonra sağlık merkezini terk etti. Olay, güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. Dr. Turan, kendisine saldırarak hakaret eden kadından şikayetçi olurken sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamerası ve cep telefonu görüntülerinden Gümüşpala Mahallesi'nde oturduğu belirlenen kadını yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne hakaret ve darp suçundan sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, adı açıklanmayan "Bir anlık öfke ile hareket ettim" diyerek ifade veren şüpheli kadının tutuksuz yargılanmasına karar verdi.


- İstanbul
Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı
Aile sağlık merkezinde doktora hakaret edip saldıran kadın yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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