Aile Sağlığı Merkezlerinde ateş ve barut yan yana tehlike büyük! Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan Sağlık Bakanlığı tarafından sahada yapılan uygulamaların büyük tehlike taşıdığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, pandeminin başında kronik hastalığı olan hastaların raporlu ilaçlarını 4 ay boyunca eczaneden almasını sağlayacak bir yazı yayınlayarak özelikle riskli hastalıkları olan 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin sağlık merkezlerine başvurularını azaltmıştı. Böylece kronik hastalıkları bulunan yaşlı kişilere Covid-19 buluşmasını engelleme yönünde büyük bir adım atıldı.

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, Ağustos ayı ile bu uygulamaya son verilerek özelikle kronik hastalıkları bulunan riskli 65 yaş üstü hastaların büyük bir riske atıldığını belirtti. "65 yaş altındaki kronik hastalığı bulunanlar eczanelerden ilaçlarını direkt alamadılar, ilaçlarını alabilmek için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları gerekti. Bu durum özellikle hastane ve yoğun bakım yatışlarını artırdı. 4 ay koruduğumuz hasta grupları göz göre göre ateşe atıldı. Ayrıca Covid-19 testi yapılan, kendisinin veya çevresindekilerin testi pozitif çıkanlarla temaslı kişiler için karantina uygulamak adına ya da iş yerinden izinli sayılmak için rapor verilmesi konusu ne yazık ki Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerine iş yükü olarak verildi. Yani Covid-19'lusunuz ya da temaslısınız, hastanede testiniz yapıldı, pozitif çıktı ya da Covid-19 testi pozitif çıkan yakınınız var, filyasyon ekibi sizi evde gördü ancak ne hastane ne filyasyon ekibi size rapor vermiyor. Siz virüsü yaya yaya aile sağlığı merkezine aşılanan bebeklerin arasına, gebelerin arasına, ilacını eczaneden alamayan kronik hastalıkları olan kişiler arasına, 65 yaş üstü riskli bireyler arasına sırf aile hekimleri o kişilere rapor versin diye gideceksiniz ve oradaki herkese virüsü bulaştıracaksınız."

Dr. Eryazgan sözlerine şöyle devam etti; "AHEF olarak soruyoruz: ATEŞLE BARUTU AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUSTURMADAKİ AMACINIZ NE? Bu mu sosyal mesafe? Bu mu karantina? Böyle mi yatan hasta sayımız yoğun bakım hasta sayımız azalacak? Aile Hekimleri olarak buradan haykırıyoruz. Pandemiyi bu bilimdışı popülist uygulamalarınız uzatıyor! Yatan her hastadan, yoğun bakıma giren her hastadan siz sorumlusunuz."

Kaynak: Bültenler