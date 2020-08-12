Aile Sağlığı Merkezlerinde ateş ve barut yan yana tehlike büyük!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aile Sağlığı Merkezlerinde ateş ve barut yan yana tehlike büyük!

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan Sağlık Bakanlığı tarafından sahada yapılan uygulamaların büyük tehlike taşıdığını söyledi.

Aile Sağlığı Merkezlerinde ateş ve barut yan yana tehlike büyük!
12.08.2020 10:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:09

Sağlık Bakanlığı, pandeminin başında kronik hastalığı olan hastaların raporlu ilaçlarını 4 ay boyunca eczaneden almasını sağlayacak bir yazı yayınlayarak özelikle riskli hastalıkları olan 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan kişilerin sağlık merkezlerine başvurularını azaltmıştı. Böylece kronik hastalıkları bulunan yaşlı kişilere Covid-19 buluşmasını engelleme yönünde büyük bir adım atıldı.

AHEF 2. Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazgan, Ağustos ayı ile bu uygulamaya son verilerek özelikle kronik hastalıkları bulunan riskli 65 yaş üstü hastaların büyük bir riske atıldığını belirtti. "65 yaş altındaki kronik hastalığı bulunanlar eczanelerden ilaçlarını direkt alamadılar, ilaçlarını alabilmek için Aile Sağlığı Merkezlerine başvurmaları gerekti. Bu durum özellikle hastane ve yoğun bakım yatışlarını artırdı. 4 ay koruduğumuz hasta grupları göz göre göre ateşe atıldı. Ayrıca Covid-19 testi yapılan, kendisinin veya çevresindekilerin testi pozitif çıkanlarla temaslı kişiler için karantina uygulamak adına ya da iş yerinden izinli sayılmak için rapor verilmesi konusu ne yazık ki Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimlerine iş yükü olarak verildi. Yani Covid-19'lusunuz ya da temaslısınız, hastanede testiniz yapıldı, pozitif çıktı ya da Covid-19 testi pozitif çıkan yakınınız var, filyasyon ekibi sizi evde gördü ancak ne hastane ne filyasyon ekibi size rapor vermiyor. Siz virüsü yaya yaya aile sağlığı merkezine aşılanan bebeklerin arasına, gebelerin arasına, ilacını eczaneden alamayan kronik hastalıkları olan kişiler arasına, 65 yaş üstü riskli bireyler arasına sırf aile hekimleri o kişilere rapor versin diye gideceksiniz ve oradaki herkese virüsü bulaştıracaksınız."

Dr. Eryazgan sözlerine şöyle devam etti; "AHEF olarak soruyoruz: ATEŞLE BARUTU AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE BULUSTURMADAKİ AMACINIZ NE? Bu mu sosyal mesafe? Bu mu karantina? Böyle mi yatan hasta sayımız yoğun bakım hasta sayımız azalacak? Aile Hekimleri olarak buradan haykırıyoruz. Pandemiyi bu bilimdışı popülist uygulamalarınız uzatıyor! Yatan her hastadan, yoğun bakıma giren her hastadan siz sorumlusunuz."

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor Ekonomi
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler 3. Sayfa
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Dünya
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için...
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı 3. Sayfa
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
Trabzonspor, Fluminense'de oynayan Marlon Rodrigues Xavier'i kiraladı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Napoli, Juventus forması giyen Merih Demiral'a talip oldu
Napoli, Juventus forması giyen Merih Demiral'a talip oldu
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı
Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Donald Trump Mustafa Destici Abdurrahman Dilipak Adil Karaismailoğlu
Magazin Beren Saat Merve Boluğur Orhan Gencebay İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Okan Buruk Burak Yılmaz Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Aile Sağlığı Merkezlerinde ateş ve barut yan yana tehlike büyük! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 10:19:02. #1.14#
title