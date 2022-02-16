Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı - Haberler
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Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Demirören Haber Ajansı, Kadir Güneş - Güncel
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Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

GAZİANTEP'te, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkez'ndeki tıbbi ve elektronik malzemelerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

GAZİANTEP'te, 31 Nolu Aile Sağlığı Merkez'ndeki tıbbi ve elektronik malzemelerin kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Olay, dün gece saatlerinde Ünaldı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce yeni bir binaya taşınan aile sağlığı merkezinde görevli doktorlar, sabah saatlerinde malzemelerini almak için eski binaya  geldiklerinde cam ve kapının kırık olduğunu fark etti. Doktorlar, içeri girdiklerinde tıbbi ve elektronik malzemelerin çalındığını görerek, durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, parmak izi ve çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlığı yapan şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.


Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Aile sağlığı merkezinin tıbbi ve elektronik malzemeleri çalındı

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Polis, Güncel, Haberler

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