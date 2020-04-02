Aile Sağlığı Merkezinin jeneratörü çalındı Osmaniye'de aile sağlığı merkezine ait jeneratör çalındı.

Osmaniye'de aile sağlığı merkezine ait jeneratör çalındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Dr.İhsan Göknal Mahallesinde hizmet veren 21 nolu aile sağlığı merkezinde, bina girişinde bulunan demir korumalığın kapısını levye ve demir makasla açan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, aşı dolabına ait jeneratörü çalarak kaçtı.

Aile Sağlığı Merkezinde görevli Doktor Ali Çinkır, güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde gece 04.00 sıralarında şüphelilerin kameranın yönünü çevirdiğinin görüldüğünü belirterek, sabah işe geldiklerinde jeneratörün bulunduğu yerde hırsızlıkta kullanılan malzemelerin de bulunduğunu kaydetti.

Polis, hırsızlıkla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: AA