Aile sağlığı merkezinden koronavirüs aşısı çalan şüpheli kamerada (2)
ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI KOLEKSİYON İÇİN ALMIŞİzmit'te, aile sağlığı merkezinden 1 flakon Biontech aşısının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski sağlık çalışanı N.A.B. gözaltına alındı.
ESKİ SAĞLIK ÇALIŞANI KOLEKSİYON İÇİN ALMIŞ
İzmit'te, aile sağlığı merkezinden 1 flakon Biontech aşısının çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, eski sağlık çalışanı N.A.B. gözaltına alındı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra yakalanan N.A.B.'nin aldığı aşı şişesine el koyuldu. N.A.B., ifadesinde, aşı şişesini koleksiyon amaçlı aldığını söyledi. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir