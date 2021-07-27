Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı
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Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı

Aile Sağlığı Merkezi için protokol imzalandı
Bültenler - Haberler | Güncel

Milas ilçesi Kırcağız Mahallesine yaptırılacak olan Aile Sağlığı Merkezi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Hayırsever Fuat Aksu arasında protokol imzaladı.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen protokol imza törenine, Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Hüseyin Kavasoğlu, Mimar Özge Çolak ve hayırsever Fuat Aksu katıldı.

Milas ilçesi Kırcağız Mahallesi'nde 732 metrekare yüzölçümlü Sağlık Bakanlığı'na tahsisli taşınmaz alanda yapılacak 2-3 Hekimlik Aile Sağlığı Merkezi Protokolü, Vali Orhan Tavlı tarafından onaylandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından projelendirilen Aile Sağlığı Merkezi'nin 300 metrekare inşaat alanına sahip olduğu ve "Fuat Aksu Aile Sağlığı Merkezi" olarak isimlendirileceği belirtildi.

Aile Sağlığı Merkezi'nin Milas'a ve Kırcağız'a hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Vali Orhan Tavlı, desteklerinden dolayı Hayırsever Fuat Aksu'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler

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