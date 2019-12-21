Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor
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Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.

21.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:51
Aile Sağlığı Merkezi çevre düzenlemesi yapılıyor

merkez 'nde yapımı tamamlanan Aile Sağlığı Merkezi'nin imar yolları, çevre düzenlemesi ve otopark alanı, Bilecik Belediyesi tarafından yapılıyor.


Bilecik Belediyesi ekipleritarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Sağlık Merkezinin imar yolları, otopark ve çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve Yaşam Merkezi'nin yanındaki alanda Ocak ayında temelleri atılan Aile Sağlığı Merkezi'nin, kısa bir süre sonra hizmete açılması planlanıyor. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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