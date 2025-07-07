Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek izleyiciyi ekrana bağlıyor. Peki, Aile Saadeti 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gönül ev bulmak için Fikri'den yardım ister. Fikri, ona bu yardım karşılığında konakta olanları haber vermesi için iş teklif eder.

Murat, Tekin'in şirketinde işe başlar. Şirkette herkes beklenen büyük bir anlaşmanın arifesinde dört koldan çalışırken Tekin ise bir hayli gergindir. Gözü hala konakta olan Tekin, Doberman ile konağa bir ziyaret gerçekleştirir. Ancak bu ziyaret konaktakiler tarafından yanlış anlaşılınca işler Tekin ve Doberman için beklendiği gibi gitmez.

Emin, işporta işine girer; sokakta Metin'i görüp peşine düşer. Harun'la birlikte Metin'i takip ederken Murat'a da haber verirler. Murat, eski bir numarayla Metin'e yaklaşıp onu konakta çatı katına saklarlar. Murat, Harun ve Emin, onu konuşturmak için büyük bir çaba sarf ederler. Roman'ın Metin'i görmesiyle tüm konak çatı katındaki gizli misafirden haberdar olur.

Konaktakiler konağı satma fikrini değerlendirmek için bir araya gelirler. Ancak Metin'in beklenmedik tavırları herkesi tedirgin eder. Sonunda işler iyice karışır ve olanlar olur…

AİLE SAADETİ KONUSU NE?

Yüzyıllık bir konağın kapılarını aralayan hikayede; üçüncü derece akraba olduklarını dahi bilmeyen üç farklı ailenin yolları kesişiyor. Geçmişin yükleriyle, yarım kalmış duygularıyla konağa gelen karakterler aynı çatı altında kalmanın bedelini birlikte iyileşmeyi öğrenerek ödüyor. Her biri başka bir yerden geliyor ama 'aile' olmanın anlamını yeniden hatırlıyorlar.

Birbirini tanımayan üç akraba ailenin bir arada yaşamak zorunda kalmasıyla başlayan hikâye hem birbirinden komik anlara sahne olacak hem de üç aile aralarındaki bağı kuvvetlendirerek geniş aile olma yolunda ilerleyecek.

AİLE SAADETİ OYUNCULARI

Akraba olup birbirlerini hiç tanımayan üç farklı ailenin yollarını kesiştiren 'Aile Saadeti'nin kadrosunda Burak Dakak (Murat), Buse Meral (Gönül), Vildan Atasever (Tülay), Hakan Yilmaz (Tekin), Fatih Al (Harun), Hakan Karsak (Emin), Esra Kızıldoğan (Öykü), Sibel Aytan (Maya), Kürşat Demir (Doberman), Ahmet Mark Somers (Fikri), Volkan Uygun (Hakkı) ve Zerrin Sümer (Salime) ve Suat Sungur (Asker Abi) yer alıyor.

AİLE SAADETİ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Aile Saadeti dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

AİLE SAADETİ 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aile Saadeti 5. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Konaktakiler Hakkı'nın adamları tarafından dövülen Pars'ın etrafında pervane olur. Hakkı, Tekin'den aldığı paranın bir kısmını toparlayıp şirkete gider, Rıdo, Bertu ve Doberman'ın gözaltında olduğunu söyler. Konaktakilerin parası bitmiştir, eşyaları ve kitapları satıp para kazanmayı düşünürler, bir çıkış yolu bulamayınca Tülay, hiç vazgeçemediği kürkünü satmayı önerir, Emin de çalıştığı atölyeden avans isteyecektir. Murat, Tülay'ın kürkünü satar, kürk çok az para ediyordur. Bu parayla kumar oynar ve parayı katlar. Harun'a motor alır, motokuryelik yapmaya başlar. Salime'nin yaptığı bitkisel karışımlar Maya'nın paylaşımları sayesinde oldukça ilgi görür, konak güzellik merkezine dönüşür, gelen giden eksik olmaz. Gönül, ne kadar karşı çıksa da onu dinlemezler ve müşterileri kabul etmeye devam ederler. Tekin'in avukatları Hakkı'nın adamlarını çıkarır içeriden, onlara iş teklif eder. Doberman, Tekin'in teklifiyle ilgilenir. Tekin, Saadet Hanım'ın günlüklerinin peşine düşer. Salime'nin maske yaptığı kadınların ciltlerinde reaksiyonlar olur, polise şikâyet ederler. Kapıya gelen polisleri Avukat Fikri ikna edip gönderir. Onları şikâyet edenin Gönül olduğunu düşünen Tülay ve Öykü ona çıkışır. Maya, kardeşini dövenlerle karşılaşmak için Doberman'la yazışır. Murat adresi alıp kendi gitmeye karar verir, geldiği yer Tekin'in şirketidir. Burada Hakkı'yla karşılaşır. Ondan kaçmasına tesadüfi bir şekilde Tekin yardım eder, iş görüşmesine girer birinin yerine. Harun'un motoru serseriler tarafından çalınır, gidip Bertu ve Rıdo'yu döver. Avukat Fikri, konakta Saadet Hanım'ın eski günlüklerini bulup okumaya başlar…

AİLE SAADETİYAŞANMIŞ HİKAYE Mİ?

Aile Saadeti dizisi tamamen kurgu bir senaryoya dayanıyor. Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanmış ya da biyografik bir dizi değil. Senaryosu, komedi ve dram unsurlarını başarıyla harmanlayan Burak Aksak tarafından yazıldı. Aksak, özellikle "Leyla ile Mecnun" gibi kült projelerle tanınan ve yaratıcı anlatım diliyle bilinen bir senarist.