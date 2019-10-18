'Aile Olmak' belgeseli ve söyleşisi OSM'de

18.10.2019 12:31

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri 'Aile Olmak' isimli belgesel ve ardından gerçekleştirilecek söyleşi ile Ofis Sanat Merkezi'nde (OSM) devam edecek.



19 Ekim Cumartesi günü saat 12.00'da yönetmenliğini Emre Karapınar'ın üstlendiği ve her bir bölümde yeryüzünün farklı bölgelerinde yaşayan birbirinden farklı insan hikayelerini gözler önüne seren 'Aile Olmak' belgeseli izlenecek. 19.00'da ise Emre Karapınar, Abdullah Kibritçi, Abdülhamit Hacıosmanoğlu ve Celal Topçu'nun katılımıyla söyleşi gerçekleştirilecek. 11 bölümlük belgesellerin izleneceği ve belgeselin mutfağını oluşturan isimlerin söyleşeceği programa tüm kültür sanat dostları davet edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA