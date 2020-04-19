Aile kavramının önemi bu süreçte bir kez daha anlaşıldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aile kavramının önemi bu süreçte bir kez daha anlaşıldı - Haberler
Malatya, Güncel

Aile kavramının önemi bu süreçte bir kez daha anlaşıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların kendisini eve izole etmesiyle aile kavramının öneminin bu süreçte bir kez daha anlaşıldığı vurgulandı.

19.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 19.04.2020 11:47
Aile kavramının önemi bu süreçte bir kez daha anlaşıldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında vatandaşların kendisini eve izole etmesiyle aile kavramının öneminin bu süreçte bir kez daha anlaşıldığı vurgulandı.

Korona virüsle etkin mücadele kapsamında birçok insan zamanını evde geçiriyor. Herkes bu yeni düzene alışmaya çalışıyor. Bazıları yeni düzene daha hızlı adapte olurken, bazıları için ise bu süreç daha zor geçiyor. Malatya Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Eğitim Uzmanı Dr.Özcan Mercan küresel dünyanın getirdiği sorumlulukların ve hızlı yaşamların hayatta olumsuz etkilerinden birinin aile ilişkilerini zayıflatması olduğuna dikkat çekerek, Türk toplumunda aileye verilen önemin diğer milletlere oranla çok daha fazla olduğuna vurgu yaptı. Mercan, "Ancak buna rağmen aile bireylerinin yalnızca kısıtlı zamanlarda bir arada olmaları ve bu süreyi dahi bir koşturma içerisinde geçiriyor olması bizim toplumumuzda bile aile bağlarını olumsuz etkiledi" ifadelerini kullandı.

Aile kavramının önemini bu süreçte bir kez daha anlaşıldığını belirten Mercan, "Belirsizliğe karşı güçlü durmamıza, aidiyet duygumuzu pekiştirmeye ve kendimizi güvende hissetmemize destek olan en büyük motivasyon kaynağı ailedir" dedi.

Bu süreçte aile içi ilişkilerin pekiştirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Özcan Mercan, aile içinde yapılabilecek etkinlikler konusunda ebeveynleri önerilerde bulunarak, "Bu zaman zarfında çocuğunuzla kaliteli zaman geçirmeniz gelişimini olumlu etkileyecektir. Çocuğunuzla beraber kutu oyunları oynayabilir, kitap okuma saati yapabilir, zeka oyunları oynayabilir, sohbet edebilir, beraber mutfakta yemek hazırlayabilir veya beraber seçtiğiniz dizi veya filmleri izleme seansı düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, bu süreçte çocuklara sorumluluklar da verilmelidir. Mesela yemek yaparken iş birliği ve iş bölümü yapılmalı. Yani ana fikir olarak az ekran, çok aktivite ile karantina dönemi en faydalı şekilde değerlendirilmelidir. Anne-baba ve çocuk ilişkisi birlikte yapılan aktivitelerle daha gelişir. Söylemler yerine eylemlerle çocukla yakın ilişki kurulması gerekiyor" ifadelerine yer verdi. Teknoloji kullanımına da değinen Özcan Mercan, "Günümüz çocuklarının teknoloji çocukları olduğunu bilmekteyiz ve bu dönemde teknoloji ile daha çok iç içe olmak durumundalar. Fakat her zaman sınırlandırdığımız gibi bu dönem de bu tür kullanımları sınırlandırmalıyız. Tabi ki uzaktan eğitim kavramıyla beraber eğitim odaklı olan teknolojik cihaz kullanma süresi elbette uzayacaktır. Eğitim dışında ise çocuklarımıza biraz esneklik tanıyarak, serbest zamanlarında, bir ya da iki saat televizyon veya bilgisayar oyunu için izin verebiliriz. Tabi ki izlenilenler ve oyunlarla ilgili içeriğin çocuğumuza uygun olduğundan emin olarak bu izni tanımalıyız" şeklinde konuştu.

Çocukların uyku saatlerine riayet edilmesi gerektiğini de kaydeden Dr. Mercan, "Okulların olmaması sebebiyle ve sürekli evde bulunduklarından dolayı çocuklarımız var olan enerjisini atamamaktadır. Bu sebeple geç uyuma geç uyanma talepleri olabilir. Fakat gelişimsel dönemde beden zihin ve ruh sağlığını korumak için bu durumu sınırlandırmamız gerekir. Çocuklarımız uyku saatinden bir saat önce hazırlıklarını yapmalıdır. Televizyon açıksa kapatmalıyız. Bu dilimde çocukların ihtiyaçları karşılanıp uykuya geçiş yapmalarını sağlanmalıdır. Uykuya geçiş için kitap da okunabilir" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim Haberler
Almanya, koronaya karşı umut veren ilacı konuşuyor: 1 haftada tamamen iyileştim
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi 'pes' dedirtti Haberler
Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı Haberler
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti Haberler
Tosuncuk ve Ceren'in katili infaz yasasından yararlanacak mı? İsimler netleşti
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Ebru Şallı, oğlunun mezarının başından ayrılamadı
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Çocuğu vefat eden Harun Tan, mezarlıkta görüntü almak isteyenlere tepki gösterdi: Leşe üşüşen kargalar
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Adanalılar, sokağa çıkma yasağı öncesi kebapçılara koştu
Erdoğan, '45 günde bitireceğiz' dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Galatasaray'ın eski hocası Prandelli'den olay sözler: 2. oldum, beni kovdular
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak...
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Ankara OSTİM'deki depoda pavyon eğlencesi yapanlara 60 bin lira ceza kesildi
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
Feghouli, Galatasaray'dan ayrılmak istiyor
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
İnfaz yasası ile cezaevinden tahliye olan eski hükümlü, arkadaşını kafasını taşla ezerek öldürdü
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
Koronavirüsü yenen hemşireden ürperten sözler: Hala tat ve koku alamiyorum
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Emekli öğretmen, 28 yıldır kaybettiği tüm tanıdıklarını 'Ölüm Günlüğü'ne yazıyor
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Tahliye olduğu günün akşamında vurulan kişinin sevinci yarım kaldı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Özgür Özel Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kutsi Tarkan Harun Tan Ümit Besen
Spor Falcao Tamer Tuna Ergin Ataman Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Antalya Futbolcu Ebru Şallı
Şu an buradasınız: Aile kavramının önemi bu süreçte bir kez daha anlaşıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.4.2020 12:04:44. #1.14#
title