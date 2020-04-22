Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı - Haber
Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ, Baskil, Haber

Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı

Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı Korona virüs nedeniyle giriş çıkışların kontrol altına alındığı Elazığ'ın Baskil ilçesinde karantinaya alınan 7 kişilik ailenin inek ve tavuklarına görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu bakmaya başladı Ekip her gün 3 defa...

22.04.2020 20:12 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:12
Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı

Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı

Korona virüs nedeniyle giriş çıkışların kontrol altına alındığı Elazığ'ın Baskil ilçesinde karantinaya alınan 7 kişilik ailenin inek ve tavuklarına görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu bakmaya başladı

Ekip her gün 3 defa gelerek hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılayarak fedakarca hizmet sunmaya başladı

ELAZIĞ - Korona virüs nedeniyle giriş çıkışların kontrol altına alındığı Elazığ'ın Baskil ilçesinde hastanede karantinaya alınan 7 kişilik ailenin inek ve tavuklarına görevlendirilen Vefa Sosyal Destek Grubu bakmaya başladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Korona virüs ile her türlü mücadele yapılıyor. Bu kapsamda Valilik koordinesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ise sahada fedakarca çalışmalar yapıyor. Son olarak giriş ve çıkışların kısıtlandığı Baskil İlçesinde Korona virüs testi pozitif çıkan Soylu ailesi hastaneye kaldırılarak karantinaya alındı. Hastaneye kaldırılan 7 kişilik aileden baba Hüseyin Soylu'nun hayvanlarına bakacak kimsesi olmadığını kaymakamlığa bildirmesi ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan İlçe Tarım Müdürlüğü personeli devreye girdi. Ailenin sahipsiz kalan 2 büyükbaş hayvanı ile 6 adet tavuğuna günde 3 defa İlçe Tarım Müdürlüğü'nden görevlendirilen ekip bakmaya başladı.

"Vatandaşımıza bu hizmeti sağladığımız için mutluyuz"

Korona virüs ile ilgili yoğun tedbirleri aldıklarını aktaran İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, "Bu kapsamda ilçemizde öncelikle Vefa Sosyal Destek grubumuzu kurduk. Bu grubumuz altında birçok faaliyeti yerine getirdik. Gün geçtikçe faaliyet çeşitlerimiz artıyor. Bugün de bu kapsamda Vefa Sosyal Destek grubu olarak Baskil'de bir ailemiz komple karantina altına alındı ve bunlar şuanda hastanelerde tedavi altında bulunuyorlar. Bu vatandaşlarımız geleneksel tarım faaliyetleri yürütüyorlardı. Biz ilçemizde bu vatandaşlarımızın hayvanları aç ve açıkta kalmasın diye Vefa Sosyal Destek grubu olarak bu işi üstlendik. Ailemizin hanesine geldik. İlçe Tarım Müdürümüz ve personelleri burada Vefa Sosyal Destek grubu altında çalışmalarını yapıyorlar. Bizde bunu vatandaşımıza sağladığımız için çok mutluyuz" dedi.

Hastanede bulunan Soylu ailesi ile telefonla görüşmeye devam ettiklerini ve bu hizmeti onlara vermeye başladıklarını aktardığını dile getiren Murat, devletin sürekli kendilerinin yanında olmalarını bilmeleri kendi moral motivasyon açısında çok önemli olduğunu kendilerine söylediklerini kaydetti.

Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın özel bir çalışma yürütülmesi talimatını verdiğini aktaran Murat, "Bizde valimizin talebi doğrultusunda ilçemizde yaklaşık 580 civarında vatandaşımıza korona virüs ile alakalı psikososyal destek sunduk. 65 yaş üstü ve 20 yaş altında evlerinde zorunlu olarak kalan vatandaşlarımıza da hizmet götürme manasında çalışmalarımızı yürütüyoruz" diye konuştu.

Her gün 3 defa gelerek hayvanlarını ihtiyaçlarını karşılıyorlar

Hayvanlarla ilgilenen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, "İlçemizde ikamet eden Hüseyin Soylu ve ailesi Korona virüsünden dolayı ailenin tüm üyeleri hastaneye kaldırıldılar ve hastanede tedavi görüyorlar. Hüseyin Soylu hastaneye kaldırıldıktan sonra Kaymakamlığımız ve İlçe Müdürlüğümüzü arayarak kendisine ait 2 büyükbaş hayvan ve 6 tavuğunun olduğunu söyledi. Tüm aile üyeleri hastaneye kaldırıldığından dolayı bu hayvanlara bakacak kimsenin olmadığını belirterek bizden yardım talep etti. Bizde bu talebi aldıktan sonra İlçe Tarım Müdürü olarak veteriner hekim arkadaşlarla beraber ilk günden itibaren işletmeye geldik. İşletmede ki büyükbaş hayvanlarımıza yem, su ve ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca ahırın temizliğini ve dezenfeksiyonunu yaptık. 6 adet tavuğumuzu da yemledik daha sonra dışarı saldık. Günde ortalama 2-3 defa gelerek burada hayvanların ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz" diye bilgi verdi.

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı Haber
Galatasaray'da sürpriz gelişme! Terim'in en yakınındaki isim görevinden ayrıldı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haber
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı Haber
Normalleşme için tarih veren Bakan Koca, tedbirlere uyulması için vatandaşları uyardı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haber
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Geldi, geliyor derken Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir mahalleyi çekirgeler istila etti
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Terör örgütü PKK'nın gençlik sorumlusu Resul Özdemir, MİT'in girişimiyle Türkiye'ye getirildi
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatları il il belli oldu
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Bilim Kurulu Üyesi: Maçların ne zaman oynanacağı 15 Mayıs'tan sonra değerlendirilir
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Meteoroloji, ülke geneli için yağış uyarısı yaptı
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Eyüpsultan'da bir dairede patlama meydana geldi! Halk sokağa döküldü
Bakan Koca'dan 'Koronavirüste ikinci dalga olur mu?' sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bakan Koca'dan "Koronavirüste ikinci dalga olur mu?" sorusuna yanıt: Tedbirlere uyarsak yeni dalga beklemiyoruz
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi
Bakan Koca, New York Times'ın 'Türkiye ölümleri gizliyor' iddiasına yanıt verdi
Bakan Koca, New York Times'ın "Türkiye ölümleri gizliyor" iddiasına yanıt verdi
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Türkiye'nin başarısını gözler önüne seren tablo! Korona ölüm oranında Fransa zirvede, Türkiye sonlarda
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu...
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Devlet Bahçeli, TBMM'deki 23 Nisan özel oturumuna katılacak
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Shane Larkin Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Tbmm Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: Aile karantinaya alındı, hayvanlarına vefa ekibi bakmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 22:40:56. #1.14#
title