Aile içinde tartışmaya neden olan ahırı yaktı
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Aile içinde tartışmaya neden olan ahırı yaktı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın, hisseli olan ahırı, aile arasında çıkan tartışma sonrasında sinirlenerek yaktı.

Aile içinde tartışmaya neden olan ahırı yaktı
16.06.2020 14:56 | Son Güncelleme: 16.06.2020 15:01

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir kadın, hisseli olan ahırı, aile arasında çıkan tartışma sonrasında sinirlenerek yaktı. 2 ahırın küle döndüğü yangında 5 buzağıyı yanmaktan, ahırı yakan kadının yeğeni kurtardı.

Olay, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi İhsaniye Mahallesi Stad Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yücel Baydemir isimli vatandaş, cadde üzerinde bulunan aile üyeleri arasında hisseli olan ahıra kurbanlık hayvan getirtmek istedi. Diğer aile üyeleri duruma tepki gösterince tartışma çıktı. Yücel Baydemir'in ismi öğrenilemeyen halası, iddialara göre çıkan tartışma sonucunda sinirlenerek, ahırın önüne gelerek ateşe verdi. Ahırda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, yanında bulunan, bir vatandaşa ait ahıra da sıçradı. Yangının sıçradığı 2. ahırda bulunan 5 buzağı vatandaşlar tarafından son anda dışarı çıkartılarak telef olmaktan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ahır küle döndü

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Alevler otların tutuşması ile yanda bulunan evlere sıçramak üzereyken ekipler tarafından kontrol altına alındı. Olay yerine çağrılan iş makineleri ile iş makinelerinin yardımı ile yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

"Bizim ahırı yakarken komşunun ahırını da yaktı"

Ahırı, halasının yaktığını iddia eden Yücel Baydemir, "Olay aile içi tartışma sonucunda oldu. Müşterek arazi. Kurbanlık hayvan istediler. İndirtmedi. Halam da yaktı. Bizim ahırı yakarken komşunun ahırını da yaktı. 6 tane buzağıyı ahırdan ben çıkarttım. Bizim ahırımızda hayvan yoktu" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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