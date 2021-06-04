Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Çalışmalar Değerlendirildi
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Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Çalışmalar Değerlendirildi

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye Yönelik Çalışmalar Değerlendirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Şıldak başkanlığında aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda uygulamada yaşanan sorunlar, kurumlar arası koordinasyon ve alınması gereken tedbirler ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Şıldak başkanlığında aile içi ve kadına yönelik şiddet konusunda uygulamada yaşanan sorunlar, kurumlar arası koordinasyon ve alınması gereken tedbirler ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Necatibey Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Şıldak'ın yanı sıra; İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Tarık Hekimoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ahmet Çakar, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Tülin Akgül, Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürü Ayşe Atalay, Karesi ve Altıeylül İlçe Emniyet Müdürleri ile İlçe Jandarma Komutanları, ŞÖNİM'de görevli sosyal çalışmacı ve sosyolog ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İlçe Jandarma Komutanlıklarından bu konuda görevli personel katıldı.

Toplantıda; şiddetin önüne geçilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Balıkesir'de 2020 yılında ve 2021 yılı 1 Ocak- 1 Haziran arasında meydana gelen aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili vaka sayıları, vaka sayılarının nüfus oranlı değerlendirilmesi, görüşülen vakaların Sosyo-Ekonomik olarak incelenmesi, risk haritaları ve bu veriler doğrultunda hazırlanan grafikler ile ilgili bilgiler verildi. Verilen bilgiler ışığında şiddetin önüne geçilebilmesi için yapılacak çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileri görüşüldü.

Kaynak: Habermetre

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