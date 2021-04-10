Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı
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Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

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Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal Başkanlığında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Mutlu Köksal Başkanlığında Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla Kaymakamlık toplantı salonunda Kaymakam Mutlu Köksal Başkanlığında toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Mutlu Köksal Başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Işık, Belediye Başkan Vekili Mehmet Oruç, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Yaman, İlçe Sağlık Müdürü Gökhan Çağlar ve yetkililer katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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