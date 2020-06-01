Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik alınan tedbirler sonuç vermeye başladı
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Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik alınan tedbirler sonuç vermeye başladı

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler sonuç vermeye başladı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetin son bulmasına yönelik alınan tedbirler sonuç vermeye başladı
01.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:39

Aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler sonuç vermeye başladı. Bu yılın 5 aylık döneminde kadın cinayetlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandı.

Türkiye'nin kanayan yarası olan aile içi ve kadına karşı şiddet olaylarının engellenmesine yönelik alınan tedbirler, yapılan bilgilendirme faaliyetleri, yürütülen eğitimler etkisini göstermeye başladı. 2020 yılının 5 aylık döneminde 6284 sayılı Kanun kapsamında meydana gelen olaylar incelendiğinde, kadın cinayetlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 35 oranında düşüş sağlandı. Geçen yılın 5 aylık döneminde 140 kadın hayatını kaybederken, bu yılın aynı döneminde 91 kadın hayatını kaybetti.

Covid-19 salgını döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları azaldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgını döneminde aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarında dünya genelinde bir artış olduğu gözlemlendi. Ancak bu artış Türkiye'de yaşanmadı.

Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.

Şiddet mağdurlarına karşı önleyici tedbir kararı yüzde 59 arttı

Şiddet mağduru kadınların daha etkin korunması için 6284 sayılı Kanuna istinaden kolluk tarafından gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında; şiddet uygulayanlara yönelik önleyici tedbir kararı verilebiliyor. Bu kapsamda 2019'un 5 ayında şiddet uygulayanlara yönelik 161 bin 30 önleyici tedbir kararı verilirken, bu yılın aynı döneminde bu karar yüzde 59 artarak 256 bin 460 oldu.

Yine şiddet mağdurlarına yönelik 2019 yılının 5 ayında 19 bin 562 koruyucu tedbir kararı verilirken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 70'lik artışla 33 bin 351 tedbir kararı verildi.

Kolluk personeline uzaktan eğitim devam ediyor

2019 yılı Kasım ayı ile 2020 yılı Mayıs ayını kapsayan dönemde Polis Merkezi Amirliklerinde ve Jandarma Karakollarında görev yapan 111 bin 773 kolluk personeline "aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" konusunda eğitim verildi. Söz konusu eğitimlere Covid- 19 sebebiyle uzaktan eğitim modeliyle devam ediliyor. 2020 yılı sonuna kadar 150 bin kolluk personeline daha eğitim verilmesi planlanıyor.

Ayrıca, Emniyet Genel Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde, 6284 sayılı Kanun kapsamında yürütülen tüm iş ve işlemlerin il/ilçe düzeyinde tek elden takibinin yapılması amacıyla il düzeyinde kuruluşu bulunan "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği" ilçe düzeyine de yaygınlaştırıldı. Bu kapsamda büro amirliği sayısı 81'den 1005'e çıkartıldı.

KADES'i 453 bin 12 kişi indirdi

24 Mart 2018 tarihinde hizmete giren "Kadın Acil Destek (KADES)" uygulamasını bugüne kadar 453 bin 12 kişi indirdi. 30 bin 601 kadın acil durumlarda uygulamayı kullanarak ihbarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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