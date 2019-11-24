Aile içi şiddetin ekonomik maliyeti yıllık 2,1 milyar dolar
Vodafone'un KPMG işbirliğiyle hazırladığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yayınladığı rapor, aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.
24.11.2019 13:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 13:19
Vodafone'un KPMG işbirliğiyle hazırladığı ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle yayınladığı rapor, aile içi şiddetin kadın çalışanlar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor.
Kaynak: Dunya.com