Anne-Babasını Öldürüp İntihar Eden Genç, Aile İçi Şiddet Mağduru Çıktı
Aydın'da anne ve babasını öldürdükten sonra intihar eden 17 yaşındaki Mert Ali Doğru'nun aile için şiddet mağduru olduğu ortaya çıktı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde, aile içi şiddet sonucu bunalıma girdiği iddia edilen genç, babasının silahıyla dehşet saçtı. Anne ve babasını öldürdükten sonra çatıya çıkıp kendisine ateş eden genç, 4. kattan düşerek öldü.
BABASININ BEYLİK SİLAHINI KULLANDI
Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1106 Sokak'ta bulunan Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru (17), uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna (41) ve babası Adem Doğru'yu (47) beş kez ateş ederek öldürdü.
TÜM ÇABALARA RAĞMEN İKNA OLMADI
Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
AİLE İÇİ ŞİDDET YAŞANIYORDU
Doğuya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru'nun uzun yılardır eşiyle sorunlar yaşadığı, birkaç yıl önce darp yüzünden evden uzaklaştırma aldığı, Suna Doğru'nun ise geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra çiftin tekrar barışarak boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen ailenin büyük çocukları olan Pınar Doğru'nun ise Ankara'da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi.
MAHALLE MUHTARI ŞAŞKIN
Öte yandan acı haberi alınca 8 yıldır aynı evde yaşayan ailenin komşularına taziye ziyaretinde bulunan Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşcıoğlu, aile fertlerini yakından tanıdığını ve baba Adem Doğru ile 3 gün önce sokakta karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Olayı duyunca büyük bir şok yaşadıklarını kaydeden Taşcığlu, çok üzgün olduklarını ve söyleyecek söz bulamadıklarını ifade etti.
-
Biz bilmiyoruz İSLAM DİNİNİ, şayet bilseydik göstermezdik bu kadar sersemlik. Ya açar bakarız KUR AN I KERİMİN yaprağına, ya üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele KUR AN bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için. Doğrudan doğruya KUR AN dan alıp İLHAMI, söyleymeliyiz asrın idrakine İSLAMI. Gayret dini ŞAHAMET dini ancak MÜSLÜMANLIKTIR. Hakiki MÜSLÜMANLIK en büyük KAHRAMANLIKTIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Beşerin derdine dermandır KUR AN. KUR AN sız Canavardan beterdir insan. İnsan 3-5 damla kan, ırmak 3-5 damla su. Öyle bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu. Geldi ölümlü yalan geçti ölümsüz gerçek, siz hayat süren leşler sizi kim diriltecek?İmandır o cevher ki İLAHİ ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede bir yüktür. Farz edilsin ki çekilmiş vicdanlardan HAVFI Yezdan. Ne irfanın kalır tesiri katiyyen ne vicdanın. Biz binmiyoruz DİNİ MÜBİNİ, şayet bilseydik göstermezdik bu kadar sersemlik.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
-
Ailene iyi davransaydın, huzurunuzu kaçırmasaydın, birbirinizi severek yaşasaydınız nolurdu ha? Bu erkekler ne istiyorlar kadınlardan ve ailelerinden? DERDİNİZ NE sizin? Çok mu zor huzurlu bir aile kurmak, eşine çocuğuna iyi davranmak?Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
-
ege sahileri denize yakın oldugundan oralarda yaşayan bireyler genellikle inançsız oluyorlar,bence devletimiz müftünün yanına iki polis vermeli,evleri tek tek dolaşıp insanları imanana getirmeliler,gelmiyenleride denize dökmeliler.herkese saygılar sunuyorum efendim.Cevap Yaz 2 18 Yayından KaldırHACI BAYRAM: Söylediklerinden denize uzak bir yerde yaşadığın belli. Oralarda yaşayan bireylerde genellikle beyinsiz oluyor. Asıl senin gibi ışid kafalıları denize dökmeli. Herkese saygılar sunuyorum efendim.Tüm 11 yorumu okumak için tıklayınYayından Kaldır