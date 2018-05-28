Anne-Babasını Öldürüp İntihar Eden Genç, Aile İçi Şiddet Mağduru Çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, aile içi şiddet sonucu bunalıma girdiği iddia edilen genç, babasının silahıyla dehşet saçtı. Anne ve babasını öldürdükten sonra çatıya çıkıp kendisine ateş eden genç, 4. kattan düşerek öldü.

BABASININ BEYLİK SİLAHINI KULLANDI

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Efeler ilçesi Fatih Mahallesi 1106 Sokak'ta bulunan Çınar Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın ikinci katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan Mert Ali Doğru (17), uyudukları sırada emekli polis olan babasının beylik silahıyla annesi Suna (41) ve babası Adem Doğru'yu (47) beş kez ateş ederek öldürdü.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN İKNA OLMADI

Sahur vakti silah sesiyle uyanan mahalle sakinleri, daha sonra elindeki silahla apartmanın çatısına çıkan Mert Ali Doğru'yu ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen ikna olmayan Mert Ali Doğru, başına bir el ateş ettikten sonra dördüncü kattan aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden anne, baba ve oğullarının cenazeleri, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AİLE İÇİ ŞİDDET YAŞANIYORDU

Doğuya tayininin çıkması üzerine yaklaşık 3 ay önce emekliye ayrılarak özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başlayan Adem Doğru'nun uzun yılardır eşiyle sorunlar yaşadığı, birkaç yıl önce darp yüzünden evden uzaklaştırma aldığı, Suna Doğru'nun ise geçtiğimiz yıl eşine boşanma davası açtığı ancak daha sonra çiftin tekrar barışarak boşanmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sık sık kavga ettikleri öğrenilen ailenin büyük çocukları olan Pınar Doğru'nun ise Ankara'da üniversite öğrenimine devam ettiği ifade edildi.

MAHALLE MUHTARI ŞAŞKIN

Öte yandan acı haberi alınca 8 yıldır aynı evde yaşayan ailenin komşularına taziye ziyaretinde bulunan Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşcıoğlu, aile fertlerini yakından tanıdığını ve baba Adem Doğru ile 3 gün önce sokakta karşılaşıp sohbet ettiklerini söyledi. Olayı duyunca büyük bir şok yaşadıklarını kaydeden Taşcığlu, çok üzgün olduklarını ve söyleyecek söz bulamadıklarını ifade etti.