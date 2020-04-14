Aile içi şiddet ihbarına giden polise alkışlı karşılama Aile içi şiddet ihbarına giden polise alkışlı karşılama Düzce'de site içinde aile içi şiddet ihbarına giden polislere site sakinleri sürpriz yaptı.

Aile içi şiddet ihbarına giden polise alkışlı karşılama

DÜZCE - Düzce'de site içinde aile içi şiddet ihbarına giden polislere site sakinleri sürpriz yaptı. Polis haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak isteyen site sakinleri önce polisleri ihbarla çağırdılar ardından da Türk bayraklarıyla alkışlarla polis haftasını kutladılar.

Düzce merkeze ağlı Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Duru Sitesi sakinleri 10 Nisan Polis günü ve polis haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptılar. Aile içi kavga var ihbarı ile polisleri siteye çağıran site sakinleri polisin siteye gelmesi ile birlikte balkonlara çıkarak Türk Bayrakları sallayıp alkış tuttular. Ayrıca evlerinde "Ölürüm Türkiyem" şarkısını çalarak polisleri karşıladılar. Sürpriz karşısında duygulanan polisler ise vatandaşları selamlayarak siteden ayrıldılar.

Kaynak: İHA