Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu
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Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu

Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da, aile içi şiddet ihbarına giden polis, adreste saksılarda yetiştirilen 18 kök Hint keneviri ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

KONYA'da, aile içi şiddet ihbarına giden polis, adreste saksılarda yetiştirilen 18 kök Hint keneviri ele geçirdi, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Hacışaban Mahallesi Emiroğlu Sokak'ta meydana geldi. 112 hattına gelen aile içi şiddet ihbarı üzerine polis ekipleri, 2 katlı müstakil eve gitti. Polislere, eşiyle tartıştığını söyleyerek eve girmemeleri için direnen Ömer Ç. (42), bir anda evin terasına kaçtı. Ömer Ç., terasta saksıda yetiştirdiği Hint kenevirlerini sökerek bahçeye attı. Durumu fark eden polis eve girdi. Evde ve bahçede yapılan aramada teras katında çiçek saksılarında yetiştirilen 18 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ömer Ç., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu
Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu
Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu
Aile içi şiddet ihbarına giden polis, saksılarda Hint keneviri buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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