Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
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Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı

10.12.2020 17:09 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:13
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı

SAMSUN'da aile içi şiddeti önlemek için kurulan Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde çocuk oyun alanı oluşturuldu.

SAMSUN'da aile içi şiddeti önlemek için kurulan Aile içi ve Kadına Karsı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde çocuk oyun alanı oluşturuldu. 

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadim Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği, şiddetle mücadeleye devam ediyor.  Şiddet olaylarından çocukların daha kötü etkilenmemesi için çalışma başlatan ekipler, büro içine oyun alanı kurdu. Böylelikle çocuklar, şiddet mağduru annelerin işlemleri devam ederken, oyun alanında oynuyor

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Mağduriyete uğramış kadınların yanlarında büromuza gelerek şiddete tanık olmuş çocukların ifade esnasında da yaşanan olayı tekrar dinleyerek mağdur olmamasını istiyoruz. Bu sebeple bu oyun alanı oluşturuldu" denildi. 

 


Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı
Aile içi şiddet bürosunda çocuklara oyun alanı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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