Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı
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Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz - Haberler | 3. Sayfa

Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı Konya'da aile kavgası ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, ailenin şüpheli hareketleri üzerine girdiği evde kenevir bahçesi ile karşılaştı.

Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı

KONYA - Konya'da aile kavgası ihbarı üzerine belirlenen adrese giden polis ekipleri, ailenin şüpheli hareketleri üzerine girdiği evde kenevir bahçesi ile karşılaştı. Yakalanan çok sayıda Hint kenevirine el konuldu.

Olay, gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Hacışaban Mahallesi Emiroğlu Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri evde aile içi kavga olduğu ihbarı üzerine belirlenen adrese gitti. Kapıyı çalan polis ekipleri evdekilerin şüpheli hareketleri ile karşılaştı. Ekipler, zorluk çıkaran şahıslardan birinin içeri kaçtığını ve terastan aşağıya bir şeyler attığını görünce eve girdi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, kenevir serasını ve yere atılan kök halinde yeşil Hint kenevirlerini gördü. Evde yapılan aramada, çok sayıda Hint keneviri ele geçirildi. Olayın ardından şüpheli Ö.Ç. gözaltına altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı
Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı
Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı
Aile içi kavgaya giden polis kenevir bahçesiyle karşılaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Yılmaz

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