Aile içi kanlı hesaplaşma...İddiaya göre oğlu babasını öldürdü
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Aile içi kanlı hesaplaşma...İddiaya göre oğlu babasını öldürdü

Aile içi kanlı hesaplaşma...İddiaya göre oğlu babasını öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Aile içi kavga Turgutlu'da kanlı bitti.

Acarlar Mahallesi Güneş Sokak'ta bulunan evlerinde M.Ş., babası İbrahim Şenpınar ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle iddiaya göre İbrahim Şenpınar, eşi A.Ş. ve oğlu M.Ş.'ye mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

Babası İbrahim Şenpınar'ın elinde olan bıçağı alan M.Ş., boğuşma esnasında bıçak babasının göğsüne sapladı.

Haber verilmesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında İbrahim Şenpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şenpınar'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İddiaya babasının ölümüne neden olan M.Ş. olay sonrasında gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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