"Aile Hekimliği Hizmeti Durma Noktasına Geldi" - Haberler
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"Aile Hekimliği Hizmeti Durma Noktasına Geldi"

DailyMotion.com - Güncel
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Türkiye genelinde birinci basamak sağlık hizmetini yürüten aile hekimleri, 81 ilden temsilcileriyle Sağlık Bakanlığı'na yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı ve özlük hakları taleplerini duyurmak üzere başkentte "Aile hekimliği hizmeti durma noktasına geldi" uyarısında bulundu.

Türkiye genelinde birinci basamak sağlık hizmetini yürüten aile hekimleri, 81 ilden temsilcileriyle Sağlık Bakanlığı'na yaşadıkları ekonomik sıkıntıyı ve özlük hakları taleplerini duyurmak üzere başkentte "Aile hekimliği hizmeti durma noktasına geldi" uyarısında bulundu

DailyMotion.com - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Güncel, Haberler

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