Aile Hekimlerinin Bedelli Askerlikle İlgili Genelge Sevinci

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabğatullah Anmal, aile hekimliği çalışanlarına yönelik bedelli askerlikle ilgili yayınlanan genelgenin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Anmal, yaptığı açıklamada, bedelli askerlikle ilgili yasanın çıkmasından bu yana sözleşmeli aile hekimi çalışanlarının kara kara düşündürttüğünü belirterek, yapılan istişare ve değerlendirmeler neticesinde yayınlanan genelgenin çalışanları memnun ettiğini ifade etti.

"Aile hekimliği çalışanlarına yönelik duyarlılıkları ve çözüme yönelik girişimlerinden dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nezdinde çalışmayı yürüten bakanlık bürokratlarına teşekkür ederiz" diyen Anmal, şöyle devam etti:

"Aile Hekimliği Kanunu'na tabi olarak sözleşmeli çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının bedelli askerlik durumuyla ilgili yaşadıkları tereddüt, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün yazısı ile giderildi. Aile hekimleri bedelli askerlik süresince sözleşmeleri feshedilmeden ücretsiz izinli sayılacak. Bu süre boyunca sözleşmeli olunan aile hekimliği birimi boş ve boşalmış pozisyon gibi değerlendirilecek, ancak yerleştirme işlemine açılmayacak. Birime bu süre boyunca müdürlükçe görevlendirme yapılacak ve Aile Hekimliğinin Sözleşme Yönetmeliği'nin 'geçici aile hekimine yapılacak ödemeler' başlıklı 17. maddesinin 2. fıkrası ve 'geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler' başlıklı 20. maddesinin 2. fıkrası kapsamında işlem tesis edilecek. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitiminde bulunan aile hekimleri de eğitim sürecinde aynı şekilde ücretsiz izinli sayılacak. Askerlik görevi biten aile hekimi ve aile sağlığı elemanı ayrıldığı aile hekimliği biriminde görevine tekrar başlayacak."